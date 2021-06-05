東海大學校長王茂駿5日在線上祝福畢業生，勉勵全力以赴、終身學習、勇於接受挑戰。（東海大學提供／盧金足台中傳真）

榮獲東海學苑畢業獎的餐旅系畢業生胡修真，是從幼稚園一路唸到大學的「東海寶寶」。（東海大學提供／盧金足台中傳真）

受疫情影響，今年畢業生都無法實際到場參與自己的畢業典禮，東海大學5日以「畢業電子書」獻上祝福，境外生也用線上視訊典禮傳遞溫馨，校長王茂駿勉勵畢業生「全力以赴、終身學習、勇於接受挑戰」，畢業生中出現一名從幼稚園一路唸到大學的「東海寶寶」，餐旅系同學胡修真說，在東海大學度過廿年的美好時光。

這本因應疫情的東海大學畢業電子書，校方用心的將每名受獎者及學士、碩士及博士生共3356名畢業生名字編排其中，並收錄校長、牧師及各院系致詞代表同學的祝福、校歌、畢業歌，以及這四年的精彩回顧，包括新生大學入門、第一次的運動會、希望之夜晚會等相片及影音祝福。

原訂在畢業典禮中現場伴奏的音樂系管弦樂團，則改以在台中國家歌劇院演奏的音樂，作為電子書的背景音樂，祝福畢業生之心不曾改變。王茂駿在線上祝福110級的應屆畢業生，「東海特別看重同學們的博雅學習、跨域學習、數位學習」，面對AI時代和數位化浪潮，希望同學們能以博雅築底、跨域數位、連結產業，不僅具有專業能力，擁有博雅素養和數位能力，職場所需的軟實力和硬實力。

王茂駿以哈佛大學開授最受歡迎「更快樂」這一門課來鼓勵大家，「選擇有意義、有興趣且能充分發揮天賦才能的工作時，就能享受工作中帶來的成就感，成為快樂的工作者」。他提到自己在43年前自東海大學畢業，在求學期間，受到博雅教育和通才教育的薰陶，並有機會接觸到基督信仰，成為基督徒，是一生最大的祝福。

如何經營美好的人生，王茂駿以「BEST」四項修練和同學共勉，包括「B-Balanced life」平衡的生活，在家庭、工作、健康、休閒及社交等面向取得平衡，並兼顧身心靈的需要。「E-Emotion intelligence (EQ)」情緒智商，認識、了解自己及他人情緒，並有效處理這些感覺的能力，也是自我管理的能力。「S-Serve others 」服務他人，東海的勞作教育就是在培養同學具備動手作和勤勞服務的習慣，《聖經》記載「施比受更為有福」，透過簡單的服務行動去幫助他人，幫助自己成長。

「T-Thankfulness」心存感恩，態度更積極正面，能幫助我們面對困難和壓力，帶來喜樂平安，是通往成功的好習慣。 王茂駿也引用羅斯福總統「生命所提供最好的獎賞是有機會為值得做的事情全力以赴」這句話，鼓勵大家永遠不要停止學習、停止進步，勇於接受挑戰。這樣的人生才更有樂趣，更有意義，也更加豐盛。

東海大學教務長劉珠利說，受疫情影響，畢業典禮停辦，同學心中不免遺憾，希望同學在翻閱電子書的過程，感受到大家的溫馨祝福，勇敢彩繪燦爛的人生。

東海大學畢業班學生聯合會110級主席馬英哲表示，最期待的畢業典禮取消了，課程也改成遠距上課到期末，真的是很難得的體驗，畢業不是結束，而是一個旅途的新開始，感謝大家四年的陪伴。在東海變成了「東大人」，未來也許會遇到更辛苦、更艱辛的路。他說，一起加油，也祝大家畢業快樂。

今年，餐旅系同學胡修真從幼稚園一路唸到大學的東海寶寶，她說，感觸格外深刻，自己在東海大學度過廿年的美好時光，喜歡這個充滿生命力的地方，在東海學習過程中一直在挑戰自我，讓自己有所成長，未來也將勇往向前邁進。

(中時 )