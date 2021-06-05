畢業典禮取消、笑容不取消！因為疫情關係，阿蓮區阿蓮國小取消畢業典禮，但為了給畢業生一個最難忘的畢業禮，師生合力在看板拼貼出165位畢業生的大型畢業照，讓每個人笑容永留校園，成了一張最有趣與紀念性十足的大型畢業照。

每一張臉上掛滿笑容的相片，都是阿蓮國小應屆畢業生於疫情嚴峻前在校園拍下，有的學生手上抱著比卡丘、小火龍或黃色小兵等；也有畢業生手拿著「我畢業了」牌子，也有高興比著大愛心，都是畢業生慶祝自己國小畢業，為自己在校園留下一個最美的回憶。

校長蘇聰榮說，學校原要為畢業生舉行隆重的畢業典禮，將大家照片做成一個大背板，但受疫情影響取消畢業典禮，這張大合照看板就拼貼出165位畢業生及所有老師合照，成了一張紀念性十足的特別畢業照。

蘇聰榮表示，大型畢業照將放在學校FB粉絲頁與校網，讓畢業生都能找到自己最開心的歡顏，多年後仍有最美的回憶。雖然疫情停辦畢業活動，阿蓮國小師長仍為每位畢業生準備了一份畢業禮物，其中除了努力得來的畢業獎項外，還有一張專屬個人蓮小好兒童「一卡通」，還有與班上同學合影留念的「紀念杯」，及紀錄學習成長的「隨身碟」，讓畢業生離開校園後，能留下每個人都是蓮小好兒童的紀念。

蘇聰榮說，大型拼貼畢業照，每張相片來自畢業紀念冊，保留每位畢業生開心的笑容，學校校長及老師也祝福每位畢業生畢業後展趐高飛，奔向精彩人生。

(中時 )