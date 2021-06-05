台中市梧棲大排5日又見魚群暴斃，且未見清除不斷散發出陣陣惡臭，嚴重影響環境衛生，由於死魚事件一再發生，當地居民懷疑附近不肖廠商偷排廢水，希望環保局盡速查明原因找出禍源。

梧棲大排是梧棲地區主要排水溝，近年屢次發生群魚死亡，沿岸住戶指出，前兩天有民眾在po文說，「大排怎麼有這麼多死魚呢？」不料，今日上午中華路橋西側又見魚群暴斃。

民眾指出，梧棲大排水溝死魚屢見不鮮，但環保局每次均表示，梧棲大排水位低，溶氧量不足，導致魚類死亡；居民質疑工廠偷排廢水所致，希望環保局盡速查明魚群死亡原因，找出真正禍源。

梧棲大排水溝死魚屢見不鮮，五日又見魚群暴斃，魚屍散發陣陣惡臭，也未見清除，嚴重影響環境衛生，由於死魚事件一再發生，當地居民懷疑是附近不肖廠商偷排廢水，希望環保局盡速查明魚群死亡原因找出禍源。

梧棲區草湳里長林槐庭表示，4月22日有民眾曾發現梧棲大排文化路橋西側魚群暴斃，魚屍散發陣陣惡臭，令人聞之欲嘔，附近民眾認為這種嚴重死魚的情況已不是第一次，環保局應該積極追查，不能以查無實據而草草了事。

(中時 )