連日大雨，為全台水庫進帳豐沛水量，台南市自5日起間歇大雨持續到6日，全市麻豆、新營、後壁、下營及永康區共27處出現淹水，6日上午才退水23處，台南市水利局表示，因水情仍為橙燈，中央限水尚未解除。

這波梅雨鋒面為全台各縣市水庫解渴，台南市5日、6日雨量達大豪雨等級，南化水庫進帳2500萬噸水，曾文、烏山頭共進帳4100萬噸水，台南市3大水庫兩天收到降雨效益6600萬噸。

台南市水利局統計，過去1天以來各區降雨量皆達大豪雨等級，以下營區累積403mm最多。雨勢不僅為水庫帶進水量，也帶來災情，全市有5區共28處傳出淹水，最嚴重為麻豆區北勢南57涵洞，水淹最深時有50公分，中午時積水已退。

台南市部分道路傳出淹水，大多是強降雨宣洩不及所致，多數在雨勢趨緩時隨即退水，全市計有11處道路及13處橋樑因降雨影響，暫時封閉。

台南市各區6日上午已有23處退水，剩4處陸續排除，台南市水利局依照氣象局預估表示，梅雨鋒面6日仍滯留台灣上空，白天仍有較大雨勢，7日趨緩，後續迎風面地區陸續仍有陣雨，但降雨範圍及強度明顯縮減。

全台降雨讓部分中北部縣市已取消分區供水，台南市雖然豪雨導致淹水災情，水情仍亮橙燈，自4月1日以來的限水措施還沒解除，民生供水減壓、游泳池、三溫暖等民生用水事業仍暫停，工業大戶仍須節水11％，僅洗車業恢復營業。

(中時 )