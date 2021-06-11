信紘科（6667）公布2021年5月合併營收為新台幣1.54億元，受惠於主要客戶整體建廠、擴產施作工程以及拆移機工程服務等皆如預期進度，推進公司5月營收較上月及去年同期分別成長42.65％、19.25％，且改寫歷史單月營收同期新高；累計2021年1至5月合併營收達新台幣6.4億元，較去年同期成長10.73％。

信紘科表示，目前主要竹科晶圓廠、南科先進製程廠的建置及擴充等進入設備裝機階段，加上穩定拆移機服務收入的貢獻下，挹注公司今年前5月營收繳出年增率10.73％的正成長。受惠於全球晶片供應短缺問題尚未緩解，催動主要客戶加快擴產及技術升級的腳步，也帶動半導體設備與服務工程的信紘科業務保持暢旺，除了已接單未認列的在手工程案量創歷史新高的水位外，也明顯感受到包括先進製程晶圓廠、面板廠等針對信紘科高科技產業製程之廠務供應系統及綠色製程解決方案如信紘科自主開發的機能水設備、特殊廢液處理設備等的合作可能性，不僅助力信紘科訂單良好能見度，亦隨著接單結構的優化，進而對公司毛利率與獲利表現持續精進。

根據世界半導體貿易統計協會WSTS最新公佈的預測報告顯示，因全球經濟活動逐步復甦，加上後疫情而推升宅經濟需求，帶動PC、平板等相關需求攀高，加上5G智慧型手機、雲端服務等基礎設施的設備投資需求攀升，記憶體需求暢旺，催動今年全球半導體預估銷售額將達美金5,272.23億元、年增19.7％，遠優於2020年12月所預估的4,694.03億美元，為半導體供應鏈帶來龐大的市場成長商機。

信紘科進一步表示，公司在既有訂單持續奠定業績成長的基礎上，將繼續實踐綠色製造的理念，持續以多年所累積的獨特技術、高效率設備設計的研發實力，以及於台灣、美國、日本等地區布局重要的設備專利技術，協助客戶由源頭節能達到綠色製造，全力搶攻環保回收製程所創造的龐大市場商機，以期挹注公司未來營運更上一層樓。

展望2021年第二季，信紘科維持審慎樂觀看法。台灣疫情警戒升級後，已建立人流管制、限制群聚性活動等應變防疫措施，並落實產品、人員、產線、工程等分流的機制，以期降低營運上的各項不確定性風險，在配合防疫措施下信紘科整體營運正常，且主要客戶建廠擴產對於設備與工程服務的計畫也持續進行中，並強調將加強協助產業防疫工作，全力保障供應鏈，盼疫情盡速回穩後，齊步持續搶攻半導體市場龐大的商機。

(工商 )