疫情嚴峻，民眾不敢搭乘大眾運輸交通工具，新北市推動電動公車，7日起582路線公車全面汰換為「抗疫2.0」電動公車，車上配置「主動式空氣淨化設備」，具有殺菌、消毒等多重防疫功效，使公車防疫及綠能運輸全面升級。

交通局長鍾鳴時表示，新北市政府透過「新北市政府推動綠能環保人本公共運輸市區公車購車補貼要點」，編列相關補助，並配合行政院2030年市區公車全面電動化政策，吸引各客運業者汰換車輛和參與推動節能巴士，擴大新北市綠色運輸運轉能量。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，582路線行駛五股-台北車站，在去年7月由F223新巴士轉型市區公車，並由國光客運接手經營，車輛品質全面提升，依乘客需求動態加密發車班次，每月搭乘人數約4萬人次。

交通局指出，582路線12輛全新「抗疫2.0」電動公車，今天上線加入公共運輸服務行列，是新北市首條全面電動公車路線。

國光客運表示，「抗疫2.0」電動公車全車空調系統加裝光水離子化PHI專利淨化技術，具備空調自我淨化能力，分解環境中氣體有機污染物，清除病毒、細菌與PM2.5等有害物質，同時除臭去味，提高車內空氣潔淨度。

另外座椅表皮添加半永久性無機抗菌劑，透過銀離子破壞並抑制各類細菌與病毒生長，可長時間維持座椅表面抗菌效果。

交通局表示，新北市推廣電動公車，目前有台北客運的橘5（板橋－中和景安）20輛，以及淡水客運860（三芝－捷運淡水站）、紅26（漁人碼頭－捷運淡水站）2路線20輛，再加上今天上路582路線12輛防疫2.0電動公車，總計有52輛。

(中時 )