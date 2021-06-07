52歲王彩樺出道多年，擁有「台灣濱崎步、B咖天后」」之稱，以綜藝諧星身份打開知名度，一首輕快電音台語歌曲《保庇》讓王彩樺的演藝事業再創高峰，美國CNN新聞網曾經特別報導她與碧昂絲並論。日前（5日）王彩樺在臉書上分享素顏淡妝的模樣，立刻引起許多網友們的討論，並直呼：「彩樺姐！越活越年輕的感覺！」

王彩樺昨（6日）在臉書上分享居家生活照片，穿著黑色細肩小背心，低胸上衣意外露出乳溝，她表示：「把自己顧好，明天才能更好！用一顆感恩的心去對待別人，你將會發現，生活中因有了感恩的心，而多了歡笑、快樂、真誠，願我身邊所有的人健康平安幸福。」

王彩樺日前在個人IG分享寫心經的感想：「每次抄寫心經，心情都是很平靜，今天想寫一張為醫護人員、警消人員、維護台灣的每一個人祈福，寫到心經中《度一切苦厄》我的眼淚，就留下來直到寫完還是一樣。」她坦言：「寫了這麼多年的心經，重來沒有一邊寫一邊掉淚。」

許多粉絲在底下留言回應：「平安健康快樂幸福！」、「美女！愛妳哦，晚安囉！」、「這樣自然美我覺得才是天然美，喜歡喜歡這樣子的你」、「真漂亮的很有氣質！」、「樺姐真的很善良！」、「兩張都喜歡！宅在家也好美喔」、「這张照片好看像淑女水啦！跟上電視不一樣」、「彩樺姐真的很善良！」、「不哭不哭，妳是我的掌上明珠。」

(中時新聞網)