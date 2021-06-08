33歲的黃薇渟，去年抓包論及婚嫁的男友與別人有曖昧對話而分手，花了一段時間才走出情傷。近期她因為演出《戀愛是科學》人氣看漲，桃花運也跟著報到，本刊日前直擊她收工後，與一名帥氣男子在車上約會，期間男方忍不住湊近她的雙唇，兩人忘情地吻了起來。

黃薇渟在台北市信義區，與高雋雅等人拍攝《戀愛是科學》外景戲，收工後坐上一輛停在附近的灰色轎車。（圖／攝影組）

在本土疫情爆發前，五月十三日晚間七點半，本刊目擊台北市信義區某公園燈火通明，有劇組在進行偶像劇《戀愛是科學》的拍攝。穿著性感露背裝的黃薇渟，正在上演酒醉在路邊嘔吐、高雋雅在一旁幫她擦嘴善後等劇情。

男子貼心地夾起食物，送到黃薇渟的嘴邊。（圖／攝影組）

拍攝工作至九點半左右結束，黃薇渟換好衣服後，搭上附近的一輛深灰色轎車，駕車的男子相當年輕帥氣，他先將車子開到松山區加油，接著停在一處住宅社區旁。兩人先是到一旁的超商，看似要借洗手間未果，便驅車前往加油站解決內急，接著又回到社區旁停車，兩人接著就在車內邊吃飯邊追劇，他們看的應該是韓劇《黑道律師文森佐》。

即便被男子狂親臉頰，黃薇渟仍專心地追劇。（圖／攝影組）

小倆口吃著吃著，開始上演情侶間的甜蜜互動，男方將身體湊近黃薇渟，換來女方送上一吻回應，或許是心疼她拍戲很辛苦，還夾起食物送到她嘴裡。接下來，男方大膽地整個人貼到黃薇渟身邊，並深深地吻著她的臉蛋，她卻十分不解風情，專心地盯著手機追劇，相當煞風景。

男子提著黃薇渟的衣服送她回家後，便獨自駕車離去。（圖／攝影組）

吃完餐點後，車子開到附近的郵局，男方下車到提款機領錢，接著再開車到與方才的社區有點距離之處，而這一停又是好一段時間。黃薇渟拿出應是劇本的本子閱讀，一度像是背詞背到昏頭，翻了個可愛的白眼，直到次日零點四十八分，男方合起本子，伸手摸了黃薇渟的額頭給予安慰，接著才送她回家，並幫忙提著她的衣服進門，最後獨自驅車離開。

黃薇渟在《戀愛是科學》飾演莫允雯的閨密，角色性感豪放。（圖／翻攝自黃薇渟臉書）

黃薇渟曾提到，自己對感情的態度，是一旦交往就要以結婚為前提，去年經歷情傷後，讓她有很大的轉變，開始把重心放在自己身上，也檢討自己太過獨立，反讓另一半沒有表現的空間。不偏愛帥哥的她，如今能遇到賞心悅目的新對象，看來對她十分呵護，也是好事一樁。

在《王牌辯護人》中，黃薇渟與胡宇威有精采對手戲。（圖／東森提供）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)