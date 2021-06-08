國內疫情嚴峻，全國三級警戒延長至6月28日，全國各級學校也配合停止上課延長至暑假。台中市政府教育局表示，配合中央規定，台中市高中職以下學校期末考取消紙筆測驗，採彈性多元方式處理、從寬認定為原則；學期成績授權學校彈性調整定期評量與平時評量的配分比例；畢業典禮均採線上視訊方式舉辦。

台中市長盧秀燕指出，行政院宣布延長全國三級警戒至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假，後續期末考試、學期成績計算，台中市將採彈性多元方式處理，7月大學指考的配套因應措施也將配合中央規定辦理；至於畢業典禮，台中市日前已宣布全部改成線上視訊方式舉辦。

教育局長楊振昇說，台中市公私立高中職以下學校期末考部分，已建議學校取消紙筆測驗，以繳交作業、口頭報告、作品製作、線上作業或即時問答等多元方式實施，採從寬認定為原則；學期成績則授權學校彈性調整定期評量與平時評量的配分比例。

高中學期成績部分，因與高中生未來申請大學繁星推薦、大學入學相關，學習成績將配合教育部相關規定辦理，希望各校在同年級、同科目的評量具有一致性，維持升學公平性。

針對會考成績單、畢業證書及獎品等，將由各校寄發給學生；畢業生離校手續，則請學校分批辦理，減少群聚，落實防疫措施。

楊振昇強調，建議學校依學生學習情形，彈性多元規劃學生暑假作業。有關高國中暑期輔導課程，市府建議不予辦理，或改採線上視訊方式進行。高中重補修課程部分，改以線上視訊方式辦理；暑期育樂營隊方面，由於目前疫情尚未緩解，建議暫停辦理。

(中時 )