雲林縣府設於海線11鄉鎮市的新冠肺炎疫苗快打站地點與時間表。（雲林縣政府提供）

雲林縣85歲以上長者明天（15日）20鄉鎮市9點免預約同步開打，民國25年12月31日以前出生者，可在這一梯次接種新冠肺炎疫苗。縣長張麗善呼籲，沒有收到通知單，請不要自行前往，行動不便者只要打電話給村里幹事就會安排免費接送，接種者記得攜帶身分證、健保卡。

雲林縣獲中央撥補2萬4000劑疫苗，扣除必須優先施打者的1萬1000劑，剩1萬3000劑，中央流行疫情指揮公布75歲以上的長者都可施打，雲林縣老化程度高，本梯次僅夠85歲以上縣民優先施打，共1萬7503人。

為方便85歲以上長輩方便接種，雲林縣府已在20鄉鎮市完成設置快打站，包括斗六雲林國中活動中心、林內國小活動中心、莿桐國小活動中心、斗南國小活動中心、古坑國小體育館、大埤國小講堂、西螺中山國小活動中心、二崙國小活動中心、崙背國小活動中心、虎尾國小活動中心、土庫國中活動中心、馬光國小活動中心、元長國小活動中心、褒忠國小活動中心、北港南陽國小活動中心、北長國小活動中心、水林水燦林國小體育館、東勢國小活動中心、台西國中活動中心、麥寮國小活動中心、橋頭國小活動中心、四湖文生中學活動中心、口湖國中活動中心。

張麗善表示，上述快打站都是選擇較為空曠的學校設置，明天早上9點同時開打，長輩們要持通知單、身分證、健保卡前往施打，沒有收到通知單，請不要自行前往。戶籍不在雲林縣的85歲長者，依中央流行疫情指揮中心公布辦法，不限其居住地或戶籍地，可向當地鄉鎮市公所村里長登記，再依通知單前往接種疫苗。

針對外界對疫苗分配的疑義，衛生局長曾春美表示，這一次日本捐贈AZ疫苗124萬劑，本縣分配到2萬4000劑疫苗，尚未施打的第一至五類者共需1萬1000劑，剩餘1萬3000劑讓85歲以上長者施打，本縣85歲以上長者有1萬7503人。

曾春美表示，雲林縣第一類醫事人員已接種6997人、未接種3721人；第二類防疫人員已接種2664人、未接種1899人；第三類高風險人員已接種87人、未接種301人；第四類必須出國者，未接種585人；第五類社福機構與洗腎患者已接種522人、未接種1萬5466人。