保羅今天掌控全場，第四節火力全開，單節獨拿14分，幫助太陽122比105融化金塊，西區四強系列賽拔得頭籌。

太陽與金塊兩隊實力相當，首節戰成28平手，金塊打完半場領先1分，不過太陽在第三節靠著戴文布克、艾頓與布瑞吉斯等人聯手逆轉戰局。

比賽來到決勝節，正當太陽僅領先2分之際原本在後場掌控節奏的保羅突然跳出來，先以中距離跳投展示火力，隨後發動一陣猛攻，幫助鳳凰城大軍拉開領先差距，金塊無力反撲，最終以17分之差潰敗而逃。

太陽以54.1%的投籃命中率擊退來犯敵軍，先發五虎得分全部上雙，致勝功臣保羅21分、11助攻、6籃板，而且僅1失誤，戴文布克21分、4籃板、8助攻，艾頓貢獻20分、10籃板，布瑞吉斯23分、5籃板、5助攻，克勞德14分、5籃板。

MVP熱門候選人金塊一哥約基奇21分、9籃板、3助攻、3阻攻，阿隆戈登18分，麥克波特15分、7籃板，卡巴佐14分、4籃板、6助攻，賈麥克格林10分、11籃板。

(中時 )