系列賽首輪鏖戰至搶七才驚險擊敗獨行俠晉級的快艇，今天面對全聯盟戰績最好、西區頭號種子爵士，上半場打得非常強勢，取得13分領先優勢，沒想到下半場風雲變色，爵士靠著米契爾的45分，戈貝爾槍響前的三分線外麻辣鍋，112比109逆轉勝，系列賽拔得頭籌。

爵士在第三節發動32比19攻勢將上半場落後的13分追平，決勝第四節，戈貝爾與米契爾聯手裡應外合打出18比8攻勢，反而取得10分領先優勢。

快艇也非省油燈，馬可斯莫里斯、保羅喬治與里歐納德攜手反攻，最後38.4秒保羅喬治砍進三分球，109比112，米契爾失手，留給快艇追平機會，里歐納德與保羅喬治遭到嚴防，馬可斯莫里斯企圖在三分線外出手扳平比數，戈貝爾跟上腳步躍起以關鍵麻辣鍋幫助爵士驚險勝出。

米契爾30投16中，包含6顆三分球，豪取45分、5助攻、3籃板，波達諾維奇18分、5籃板，年度最佳第六人克拉克生貢獻18分，致勝功臣戈貝爾10分、12籃板、2阻攻。

功虧一簣的快艇，險些就能扳倒爵士，里歐納德23分、7籃板，保羅喬治20分、10籃板，肯納德18分，祖巴茲11分、6籃板。

(中時 )