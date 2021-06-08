來自新莊的李奕函，在永慶服務兩年多的過程中，經歷過許多精彩的成功時刻，也曾為自己創造過最高20多萬的月收入。儼然是永慶房屋明日之星的她，其實當初也有一段懵懂迷茫的年輕歲月。

跳脫一成不變的生活，展開精彩人生

她自承，年輕時候的自己對工作和未來比較缺乏想法。當初大學畢業要踏入職場時，一直有打工經驗的她只覺得，這只是從只能做兼職、到可以做全職的差別。工作只是一個賺錢的方式，沒想過自己的職涯發展。奕函做過各式各樣的工作，做過麵包、餐飲外場，最後進入寵物美容店，幫寵物做美容。奕函說，這份工作整天都得待在店裡面，讓喜歡接受新刺激的她覺得生活很單調。

打算轉換跑道的奕函，剛好在社群網站上看到大學同學分享在永慶的生活，奕函覺得這份工作比起整天待在店裡的寵物美容師有趣太多了，於是聯絡上同學，在深入了解永慶經紀人長期與人交流、自由彈性的工作型態，以及永慶提供給新人的保障和福利後。於是奕函毅然決然離開原本的工作，正式成為永慶的一份子。

打破房仲工作女性不宜的刻板印象

「起先爸媽都不贊成我進入房仲業，但我覺得永慶給的條件那麼好，前九個月每月都有五萬、有彈性工作八小時、又有機會賺取更多的薪水，為什麼不試試看。」奕函說，剛開始父母還有房仲產業對女性工作者屬於高風險行業的刻板印象，但是時代變了，不僅企業非常保護員工，講求團隊服務的永慶，在為客戶帶看房屋時，也可以找學長或學弟一起陪同，工作更安全。

奕函還說，外界也有房仲工作只是靠著話術進行銷售的刻板印象。但其實經紀人需要學習非常多專業。房屋買賣涉及的金額龐大，也跟全球經濟發展有緊密的關係，因此有非常多專業的房市知識需要吸收；政府為了要保障房屋買賣雙方的權益，也制定了很多嚴格的規範和稅法。這些專業知識和法律，都是經紀人需要學習的。

成功路上有快有慢，都是人生風景

奕函的第一筆成交發生在進永慶的第一個月。當時的店長請奕函打電話，詢問客戶有沒有興趣看房子。「當時的我很認真，每天都在打電話！」奕函說，「有天我打給一名客戶，跟她介紹我們手上的一個案子。聊一聊之後，客戶就說，不然今天我們就去看房子。哇！幸福來得這麼突然！我馬上就整理整理東西，跟著學長出門帶看了。」

客戶看過之後覺得很不錯，於是便對奕函和同事說，她回去跟先生討論一下。她想說今天的進度也差不多了，便早早下班回家休息。「我還記得那天下了很大的雨，我淋著雨回家、洗好澡吹好頭髮時，客戶突然打給我，跟我說她先生想要再看一次。」

奕函想著，客戶的時間一定很寶貴，她更要好好把握。所以奕函就再出門一次，跟同事一起陪著客戶看房子。結果客戶非常滿意，隔天就去店裡付斡旋金。當天晚上，奕函和同事去見屋主，價格討論也非常順利，立刻就成交。「所以我的第一次成交，只花兩天就完成了。」奕函開心地說。

講求團隊合作的永慶房屋，讓李奕函在帶看時不僅不用擔心工作安全，遇到問題時，也有師父和同仁可以請教和幫忙，讓她能夠快速成交，為自己創下業績突破兩百萬的紀錄。(圖/永慶房屋提供)

奕函也從服務的過程中，體會到這份工作能夠參與客戶很多人生歷程。她剛入行時服務一對夫妻，他們帶著兩個小朋友打算找一個理想的家。奕函花了很長一段時間帶著他們看房，感情漸漸從客人變成家人，最後總算找到一個夫妻倆都很滿意的房子。

「有些人可能會覺得很花時間，但我其實覺得很有成就感。在服務的過程中，我看著他們往自己的夢想前進、也一路看著小孩子慢慢長大，一起經歷了很多人生的轉折。最後看到他們完成人生的買房夢想時，其實很感動。」奕函感性地說，「結果他們成交過後，我接到太太的電話，她說她又懷孕了！說不定未來我還要再幫他們換房！」

師徒制度是成功最大助力，就連師父都要受訓！

被問到在永慶服務的期間裡，永慶房屋的何種制度對她幫助最大時，奕函毫不猶豫地說，是永慶的師徒制度。奕函剛進永慶時，很擔心自己沒辦法吸收這麼多專業，也怕公司覺得自己學習能力不佳。但其實永慶有著完整的培訓課程和師徒制度，所有知識和專業，師父和店長都會一步步指導，不會要求新人立刻變成即戰力，只要求帶進業績。

奕函更特別強調，永慶的師徒制度不是只安排一個前輩給新人，讓新人有人問而已。公司也會指導師父他們該怎麼指導學弟妹：在什麼情況下應該教什麼、根據進度應該教到哪裡。所以師父在指導新人時，是非常有系統的、講求步驟地傳授關鍵知識，新人不必擔心會一次被龐大的專業和工作量壓得喘不過氣來。

在永慶的歷練，也讓奕函覺得自己成長了。「以前我找工作就是領一份死薪水，沒有想過自己的未來。」奕函表示，「但是在永慶服務，我開始學到很多專業，我的努力也可以反映在我的收入上，這讓我也開始對未來有所想像：自己能夠成為什麼樣的人、過上什麼樣的生活。更因為這份工作的收入，這些想像也都可以化為現實。」

「我加入永慶沒有後悔過。」奕函說，「如果有人想要成功卻不知道從何開始，那就來永慶吧！只要努力學，一定有成功的機會。」

告別過往一成不變、看不見未來的生活，李奕函在永慶迎向璀璨明亮的人生下一頁！(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)