台東首波8000劑AZ疫苗昨開放預約，台東縣府於14日早上8時開始寄發簡訊通知，台東快打站尚有名額可供預約。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東首波8000劑AZ疫苗在13日開放預約，台東縣府於14日早上8時開始寄發簡訊通知前一天傍晚6點前預約成功的民眾，民眾可依照簡訊內容所告知的分配施打時段、地點前往施打，避免群聚造成危險；若在13日傍晚6點後預約成功者，將在14日晚上統一發送簡訊通知。此外，縣府表示目前台東快打站尚有名額可供預約。

台東縣長饒慶鈴表示，簡訊通知預約方式為全國首創，台東幅員廣闊，為了準確掌握疫苗配發數量，不造成浪費，疫苗施打全面採取預約制。鄉親若想在台東市快打站施打者，可透過1999及網路預約，在其他鄉鎮衛生所施打者，則可去電各地衛生所預約。

饒慶鈴說明，若在13日傍晚18點前使用1999或網路預約的民眾，14日早上系統已陸續發出簡訊通知施打時間及地點；而向15鄉鎮衛生所預約者，在地衛生所會有專人主動通知您施打時間。接獲通知者請在指定時間前往施打，有任何問題可電話洽詢當地衛生所或打1999專線詢問。

台東縣衛生局提醒，疫苗於15日早上8點開始施打，提醒民眾請務必依照預約時間前往施打，不要造成群聚狀況，接種時也請攜帶身分證、健保卡雙證件，醫事人員與養護機構工作人員請加帶工作證明文件。只要疫苗施打完畢，縣府將儘速向中央申請撥補下一批疫苗。目前台東市快打站還有名額提供預約，可打1999縣民服務專線預約，預約時間至14日下午5點，請鄉親把握。