配合全國三級警戒，也為確保農友繳交公糧稻穀權利，農糧署8日發出輔導公糧業者執行相關防疫措施。農糧署指出，首先是進行人流管制、體溫量測、手部消毒等防疫措施，並落實實聯制規定，及預先規劃分散繳穀人流，如採預約收購、排定分區域收購時程等方式，減少繳穀農友排隊等候。只提醒農民朋友事先預約繳穀時間，依約定時間繳交稻穀，以分散人流。

第二，農糧署指出，農友水稻成熟時再收穫，避免青(搶)割集中收穫情形，以利分散繳穀人流，另成熟稻穀品質佳、水分含量低，折算乾穀重量多，農友可獲得最大收益。農糧署已建立公糧濕穀調運作業模式，預先規劃濕穀調運，以有效運用全國烘乾能量及倉容，提高公糧濕穀收購效率。

第三，在繳穀時，農糧署提醒農友，要全程配戴口罩及保持社交距離，並依照經收地點人員指示，落實體溫測量及實聯制登記等措施，依序辦理繳穀作業，共同保護家人、守護台灣。

(工商 )