隨著國內新冠疫苗陸續到位，接種疫苗後的副作用也引起討論，不過有醫師認為「打疫苗前吃普拿疼，恐影響效果」。對此，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，若必要時還是可以服用，至於先吃普拿疼再打疫苗的作法，醫療上目前沒有這樣的建議。

今（8日）指揮中心疫情記者會上，有媒體詢問，有醫生建議打疫苗前不要吃普拿疼，恐影響施打效果。對此張上淳表示，在疫苗接種上，並沒有反對後續不能吃普拿疼，需要的時候還是可以吃。他自己則是在施打疫苗後，因出現體溫變高、身體不適，有吃一顆普拿疼。

至於在打疫苗前，先吃一顆普拿疼來預防的作法，張上淳指出，醫學上並沒有這樣建議，有關於吃普拿疼或抗發炎藥物是否會影響疫苗效果，疫苗專家已說明「有必要可吃退燒的普拿疼，不必要就不用吃。」

張上淳說，理論上抗發炎或抗消炎藥物是有可能減少發炎反應，但對於疫苗效果到底會不會有影響，目前沒有實證資料。「簡單地說，沒有必要就不用特地使用；真的有必要，還是可以遵照醫師指示使用。」

接種前吃普拿疼恐影響疫苗效果？張上淳回應了。(中時新聞網直播)

(中時新聞網)