近來治療寄生蟲疾病的動物用藥Ivermectin「伊維菌素」傳出有可能可以治療新冠肺炎，引起網路上許多的討論，但指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天指出，該款老藥近期確實在國外已有相關報告，但由於參與試驗的人數並不多，因此仍無法證實對人體具有療效。

張上淳指出，近期許多研究單位都在找尋新冠病毒的解藥，紛紛啟動老藥測試，其中Ivermectin「伊維菌素」是一款治療寄生蟲疾病的藥物，國外有專家在體外測試時發現具有療效，但所需濃度很高，能否在人體上使用，仍有待觀察。

張上淳也說，雖然Ivermectin「伊維菌素」初步看起來對治療新冠病毒具有療效，但目前國外試驗的報告中，臨床人數仍不足以證實能使用，加上目前尚未看到能夠降低死亡率、插管率的相關報告，因此國內、美國、歐盟以及WHO都還是不建議使用。

張上淳表示，本款藥為處方用藥，但因國外有販售動物使用的版本，因此民眾仍然可在外買到，但由於動物使用的劑量與人體不同，呼籲民眾勿自行購買吞服，畢竟不同劑量會在人體造成的副作用也不同。