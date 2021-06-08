楊鎮浯縣長視察金酒的防疫酒精生產作業和配送情況。（金酒提供）

台灣疫情持續延燒，北部各縣市遍地烽火，苗栗縣長徐耀昌透過國民黨執政縣市平台反映缺乏酒精等防疫物資，金門縣長楊鎮浯今天指示相關單位全力支援，火速後送144箱3456瓶酒精到防疫最前線，支援阻絕病毒進一步蔓延。

楊鎮浯縣長表示，他在今日上午接獲國民黨主席江啟臣來電，說明近日苗栗3家電子廠確診個案連環爆，急需大量酒精進行大規模清消，希望金酒公司能夠提供必要協助後，立即召集相關單位展開防疫酒精「後送」支援抗疫行動。

楊鎮浯強調，新冠肺炎疫情狂燒，台灣與離島抗疫一條心，縣府先前已協調金酒公司海運75度300ml裝防疫酒精一批，專送支援雙北和桃園等縣市，如今苗栗縣也疫情加緊，期待這批防疫酒精投入當地清消作業，有效發揮阻絕病毒的作用。

楊縣長並表示，金酒公司的營運連2年受到疫情嚴重衝擊，但仍投入提高國內防疫物資的生產行列，善盡縣營生產事業的社會責任，日前他也透過國民黨執政縣市平台，提出希望上繳稅額減半的要求，尋求立院黨團與執政黨、中央政府的支持。

(中時 )