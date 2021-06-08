由於美國雲端服務服務商Fastly發生技術問題，包括美國著名社群網站Reddit、遊戲影音串流平台Twitch、國際電商巨擘亞馬遜（Amazon）等多個熱門網站，以及「有線電視新聞網」（CNN）、「英國廣播公司」（BBC）等知名國際媒體網站，都在台灣時間8日下午發生大當機，讓無數美國鄉民崩潰。所幸該問題稍後已逐步修復。

根據報導，受到影響的包括Reddit、Twitch、亞馬遜、串流音樂服務平台Spotify、影音平台HBO Max、第三方支付服務商PayPal、加拿大跨國電商Shopify等熱門網站；以及美國CNN、《紐約時報》（New York Times）、「彭博」（Bloomberg）、英國《金融時報》（Financial Times）、《衛報》（The Guardian）、BBC、法國《世界報》（Le Monde）等國際媒體；甚至連英國政府官網GOV.UK都一度無法使用。

事發後，許多鄉民在Twitter等社群軟體上「崩潰」，上傳大量不可置信、慘叫、哭泣、失落、周圍失火或世界毀滅等迷因梗圖（meme）；也有人笑稱這些仍健在的社群網站，早晚會因「難民」湧入而成為下一批受害者。

Fastly表示，其管理的內容傳遞網路（Content Delivery Network, CND）遭遇「全球性中斷」，所幸在發現問題約1小時後已確定問題所在，並啟動修復程序。美國「消費者新聞與商業頻道」（CNBC）報導，大部分網站皆已重新上線，但包括GOV.UK和《紐約時報》在內的多個網站出現載入速度緩慢等問題，尚未完全修復。

內容傳遞網路利用分散在世界各地的伺服器，在不同使用者使用時，以最靠近的伺服器快速傳輸所需資料，包括HTML頁面、圖像和影片等，提供高效能、可擴展且低成本的網路服務。

文章來源：Reddit and global news sites including FT, New York Times and Bloomberg experience outage
文章來源：Twitch, Pinterest, Reddit and more go down in Fastly CDN outage
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(中時新聞網)

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