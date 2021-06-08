今年四月許瑋甯坦承與劉又年情變，結束四年多的感情。但近日電影圈盛傳她與邱澤因合作《當男人戀愛時》假戲真做，已悄悄走在一起，有眼尖的讀者發現許瑋甯上周在IG分享一張有著愛心拉花的咖啡照，窗外的景色並非她所住的萬華或昔日臨沂街愛巢四周的街景，而是與邱澤所居汐止的周邊窗景山色相同，似乎很期待兩人緋聞有譜。

許瑋甯上周在IG貼出一張愛心拉花咖啡照，被網友指背後的山景與建築和邱澤家外相近。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

2017年許瑋甯與攝影師男友劉又年被目擊深夜約會看電影，戀情曝光，感情甜蜜時經常大方曬恩愛，許瑋甯還常把「我男友」三字掛在嘴邊，完全是小女人樣，隔年年底甚至傳出已秘婚。不過四月她在宣傳電影《當男人戀愛時》卻說：「大家有共識往婚姻這條路走，但是沒有成功。我們是在一個很和平理性的狀態之下（分開），大家還是朋友。」坦承已經分手。

邱澤曾在臉書PO照，窗外的山景角度特殊。（圖／翻攝自邱澤臉書）

為了宣傳電影，許瑋甯與邱澤開始勤跑行程，說起電影裡「天台吃冰定情」那場戲，邱澤突如其來地對著她親了下去，把許瑋甯嚇了一跳驚呼出「呃」一聲，激盪出超具效果的化學反應，對於「偷親」橋段不但不生氣，說的時候看起來還有點甜滋滋撒嬌的味道；隨著兩人天天勤跑電影宣傳，開始有兩人互有好感的傳聞，不過後來邱澤赴高雄拍戲，直到近期因疫情暫停才返回台北。

許瑋甯與劉又年過去愛得甜蜜，常大方分享兩人合照。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

六月四日清晨，許瑋甯在IG發了一張有著愛心拉花的咖啡照與粉絲道早安，不少粉絲都說窗景很美問她這是在哪邊，有眼尖的讀者發現這個高處往下看的景色，並非她萬華區的老家或是與劉又年居住的臨沂街豪宅，而是汐止山區附近的景致，對照2018年邱澤也曾PO出家中窗外景色，附近有一樣角度的山景及建築，讓人不禁聯想到許瑋甯這張照片，與邱澤家看來是同個區域拍的。

據傳許瑋甯與邱澤兩人雖然因戲結緣，在電影裡愛得濃烈，但每次為電影宣傳同台，卻都保持著相當禮貌的距離，除了因為才跟坦承與劉又年情變不久之外，她的好姊妹楊丞琳過去曾跟邱澤交往卻不歡而散，直到2018年邱澤獲台北電影獎影帝，楊丞琳當面恭喜才破了這15年的冰。不知是否因此緣故，許瑋甯與邱澤對外也一直維持著看似低調而客氣的關係。

對於被爆出熱戀中，許瑋甯經紀人表示：「她們就是很談得來的好友。」至於有與邱澤所居汐止的周邊窗景山色相同的照片，她解釋：「有一個共同的群組，裡面有邱澤，大家討論疫情期間在家都在幹嘛，然後邱澤丟了那張照片，瑋甯覺得很漂亮，她詢問了邱澤可不可使用，後來才po上去的。」至於邱澤經紀人則未讀訊息也未接電話，無法取得回應。

(中時新聞網)