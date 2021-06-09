昨(6/9)女神徐若瑄上線開直播跟粉絲聊天，還加碼送福利，邀請星友梁靜茹、林心如、范瑋琪(范范)及YouTuber那那大師共同直播，卡司強大、氣氛熱絡，但看似歡樂的場面，卻被網友發現因為IG最多僅能4帳號同時參與的限制，導致一行人中總有一人不能進畫面，而巧妙的是，梁靜茹與范范始終沒同框，一查更發現「梁靜茹IG沒關注范瑋琪了」，隨即引發熱議。

過去梁靜茹與范瑋琪是好閨密，兩人經常在社群曬同框照，但2年前梁靜茹爆出婚變，在當事人承認離婚前，范范經紀人卻回應早已知情，讓范范被罵大嘴巴，事後梁靜茹曾發文力挺范瑋琪：「一直愛范范，謝謝范范這些年的陪伴和支持，愛你」，但之後被發現她刪掉了與范范的合照，微博也疑似早取消關注范范。

范瑋琪自去年口罩失言風波以來，至今都相當低調度日，昨天難得接受徐若瑄邀請，上線跟其他4人共同直播，但有網友在Dcard發文，表示過程有相當微妙的互動，就是當梁靜茹離開鏡頭時，范瑋琪就剛好在直播底下留言，「然後是V(徐若瑄)還是心如就問她要不要進來一起直播，於是就邀請了范上來…」，一行人聊了一陣子，梁靜茹才留言說她回來了，「然後范范就說那我就不打擾了妳們好好聊天Goodbye之類」。

有了之前大嘴巴事件以及刪合照疑雲，加上這回的互動模式，讓網友不禁納悶，梁靜茹與范瑋琪原本應是閨密，即便是2年前梁靜茹離婚那件事，兩人最後還是po了合照說沒事，「我納悶為何要一前一後不能同時出現在直播一起聊天啊？雖然我知道IG直播只能容納四個鏡頭啦」，而網友好奇之下查看了兩人的IG，發現范范還有關注梁靜茹，但梁靜茹不知何時竟已取消關注范范，不禁懷疑兩人不是真的誤會冰釋，彼此心中還有疙瘩。

(中時新聞網)