知名藝人吳宗憲去年錄製節目時，指稱得憂鬱症原因是「不知足」，引發網友在吳宗憲的臉書粉絲專頁上論戰，陳姓網友不認同吳宗憲言 論發文批評，卻引發廖姓、吳姓網友PO文回擊「米蟲」、「什麼時候自殺？」。陳憤而提告。台北地檢署依公然侮辱罪起訴廖、吳2人。

去年3月，藝人吳宗憲錄製節目時，因對著曾患憂鬱症的藝人李明川及收看節目的所有觀眾表示，會得憂鬱症的原因都是因為「不知足」，引發軒然大波，包括立委王婉諭都在吳宗憲臉書粉絲專頁上發文批評。

去年3月16日，陳男不滿吳宗憲言論，在吳宗憲文章下留言「哭什麼哭，不知足喔」，結果吳姓網友即在陳男文章下方留言「我的合理懷疑，你憂鬱症很想死啦，請問你什麼時候要自殺？我幫你找記者啦」。

吳男並連續發文：「啊你自殺，趕快通知我過去拍啊對不對，你很想紅嗎？很想當明星啊，羨慕人家憲哥很紅啊」、「你就是一個沒人要的米蟲嗎？只會念書不會賺錢，對社會沒有貢獻，有沒有當兵啊，趕快打仗啊」。

廖男則接續回應發文：「你在家裡當米蟲，還是有一個有錢的男朋友？」、「靠家裡當米蟲不可取喔」。陳報警提告。

(中時 )