曾拿下「早安家族」海選特別獎、8歲時以童星組合「大小姐」出道的女星吳兆絃，當年以可愛軟萌模樣獲得民眾喜愛，中途因專心學業而暫停演藝生活的她，再度出現在世人眼前，已經長大成為美少女，因精緻臉蛋與曼妙身材聞名，平時樂於在社群跟粉絲分享生活的吳兆絃，今(6/15)曬出全新美照，混血臉孔與古裝扮相迸出新滋味，讓眾人驚艷直呼太好看！

當年以童星身分出道的吳兆絃，之後因學業中斷的演藝工作，之後開設社群帳號復出，2019年曾參加大陸選秀節目《明日之子》，但遺憾遭到淘汰，之後吳兆絃從螢光幕前消失長達1年半時間，直到考上大學，才又重啟社群經營，不料今年2月爆出「大頭症風波」，事後她公開手寫信道歉，事情才告一段落。

挺過批評的吳兆絃，直到近期才又積極更新社群，分享生活點滴，適逢端午節，她今天在IG貼出新拍的美照，只見吳兆絃換上大紅色古裝，將長髮盤成包包頭，還戴上了古典的同色系髮簪，外型相當有異國情調的她，換上這套衣服竟得膚色白裡透紅，淺棕色瞳孔非但沒有衝突，反倒有股異域美，意外地無違和。

吳兆絃公開古裝美照，並寫下：「端午佳節快樂！臣妾來跟您請安，覺得我適合古裝嗎？」，這組照片引發網友熱議，紛紛留言「古裝也太好看了吧！不一樣的風格」、「古裝超適合」、「中西合璧」，意外地一片好評。