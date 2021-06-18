新冠肺炎疫情嚴峻，由於國內疫苗短缺，許多人紛紛到國外施打疫苗，網紅青青日前就透露跟隨公司團隊飛往美國接種輝瑞疫苗，不過她在instagram限時動態曬出友人接種嬌生疫苗的影片，眼見對方打完相當疼痛，讓她呼籲所有想打的人「請三思。」

青青在Instagram限時動態曬出友人接種嬌生疫苗的影片，只見對方施打前緊閉雙眼，心情似乎相當緊張，當醫護人員注射疫苗當下，更直接大喊：「Oh my god」，打完後更緊接著連說好幾遍「很痛」，接著表示：「我的手不能動了，真的很痛。」對此，青青表示：「第一次有朋友打嬌生，聽說超級無敵痛，因為只要打一劑所以很濃，想打嬌生的青粉們請三思。」

青青在instagram限時動態曬出友人接種疫苗的影片。（圖／c.0214 IG）

青青日前也分享到美國打疫苗的過程，她表示才一下飛機，老闆就直接派司機到機場接送，接著飛奔到當地一處停車場施打疫苗，向來很怕痛的自己，打完竟沒有哭也完全不會痛，讓她強調根本沒有感覺，完全不像網路上說的那麼可怕，但也不忘表達感謝之意：「下飛機直奔輝瑞！老闆秘書幫偶（我）預約來打免費輝瑞，有這麼順利的行程，真的感恩老闆」。

此外，好友邱默默也透露這次前往美國打疫苗，不僅直接坐在車上就能施打，過程相當快速，不用幾秒鐘就完成了，更強調在美國打疫苗不僅免費，打完還送一堆禮物，但也不忘提醒想要赴美打疫苗的人，要記得先到網站預約。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922