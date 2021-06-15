JYP娛樂女子天團「TWICE」，近日推出第十張迷你專輯《Taste of Love》，也公開了成員們全新造型宣傳照，呼應豔陽炎夏季節，眾人尺度再升級，服裝布料變更加輕薄短小，展現性感魅力，其中，台籍成員周子瑜14日迎接22歲生日，除了慶生照外，她也特別曝光了童年嫩照做對比，清純天使模樣驚呆眾粉絲。

「TWICE」成軍5年，事業版圖遍及全亞洲，且當年全體成員也從可愛美少女，蛻變成如今的成年女孩風，曾被選為世界百大最美臉孔冠軍的「忙內」周子瑜，剛出道時才17歲，離鄉背井在南韓圓星夢，如今已是22歲小女人，讓人不禁感嘆時間過得好快。

周子瑜本月14日過22歲生日，一過南韓時間午夜0點，即便是深夜，TWICE幾個成員們仍聚在一起準時幫她慶生，讓戴著壽星小帽帽的子瑜坐在鏡頭中間，一口氣端出3個蛋糕送給她，跟守著直播的粉絲們一同歡慶子瑜生日。

而不只直播開慶生趴，子瑜還在IG上做粉絲服務，公開多張小時候的照片，包含童年時期的畢業照，只見小時候的子瑜跟現在的模樣差別不大，一樣留著長髮，還有一雙笑起來很可愛的瞇瞇眼，五官清秀精緻，對著鏡頭甜笑的模樣，瞬間電暈粉絲，盛讚她母胎美女完全天然，小時候可愛得像天使，如今長大根本「美貌再進化」，無論哪個時期，都討人喜歡到不行。