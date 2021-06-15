吳尊和愛妻林麗吟結婚16年，育有一對寶貝兒女NeiNei和Max，常在社群分享生活點滴，一家四口幸福美滿，14日端午節，也是吳尊父親生日，他曬出全家人替父親慶生的照片，75歲吳爸超逆齡外貌引起熱議。

吳尊發文替父親慶生，「從小到大都覺得很感恩有這樣一個爸爸，無時無刻都把最好的給我們」，並提到兒女問他應該要送什麼禮物給爺爺，他也表示：「阿公最需要的就是我們的愛和關心」，並希望爸爸睡得好、健康快樂。

吳尊父親75歲依舊年輕。(圖／翻攝自微博)

吳尊一家被讚顏值超高。(圖／翻攝自微博)

因此NeiNei和Max就自由發揮，NeiNei送了一件手繪T-Shirt，希望吳尊父親每天晚上穿上後，就像有孫子、孫女陪伴一樣，可以幸福甜蜜睡好覺，而Max則是畫了一幅吳尊父親健康打籃球的畫作。

至於吳尊被網友問到送什麼禮物，他則表示自己的禮物是「給爸爸兩個可愛孝順的孫子」。而從他曝光的慶生照，可以看出他一家人基因超強大，各個顏值都超高。

尤其75歲的吳爸，穿著深灰色吊嘎，露出精壯手臂，超逆齡外貌讓網友都驚呼「太年輕了吧」、「這75看上去像35」、「一家子顏值太高了吧，果然基因強大」。