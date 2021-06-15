20歲AV女優朝日鈴（舊藝名新井凜）過去是地下偶像團體「みらまじょ」一員，但團體解散後就轉戰AV界，日前她鼓起勇氣向父母坦承下海，卻立刻遭到斷絕關係，讓她無奈直呼「我是個傻子」。

雖然日本AV產業盛行，但大多數女優都會選擇隱瞞下海一事，不過朝日鈴就誠實向父母坦承自己的「職業」，未料秒遭到斷絕關係，讓她直呼「我是個傻子」，並感謝父母養育之恩，但也表示現在沒有回頭路了，「只能堅強地活著，而且絕對要成功」。

朝日鈴過去以新井凜的名字在偶像團體「みらまじょ」活動，團體去年9月才第一次舉辦LIVE演出，無奈最後只撐到今年1月就解散，而她隨即投入AV界，因為亮眼外型和辣身材，受到外界關注。

而她的第一部作品預計7月推出，官方也主打20歲新人，她也頻在社群網站宣傳自己。台灣AV達人一劍浣春秋也在論壇回應此事，坦言其實像她這樣因職業被斷絕關係的女優，可說是不計其數，很多人跟她一樣充滿無奈，只希望未來能成功衣錦還鄉。

之前陸籍AV女優陳美惠也表示，下海拍A片被家人發現，十幾年未聯絡的母親突然聯絡她，不過是痛罵她：「為什麼要給妳爸丟臉？」、「我真的後悔生了你。」讓她相當無奈。