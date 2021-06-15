由日本捐贈的AZ疫苗今（15）日全台各地開打，其中台北市以85歲以上長者優先施打，85歲前氣象主播李富城一早就前往排隊，且在現場開直播抱怨動線混亂，一度氣得痛罵「連打個疫苗也可以這麼亂」；而直播時有網友問他打哪種疫苗，李富城疑似氣到把AZ疫苗誤稱「AV」，讓大眾嚇一跳，忍不住開玩笑「AV大多是用在年輕人的」。

資深氣象主播李富城現年85歲，符合台北市今日開放AZ疫苗施打對象「85歲以上長者」的資格，一早就在兒子陪同下，到預約接種疫苗的場所；李富城大概在早上9點抵達，並馬上透過臉書開直播，拍攝現場狀況，從畫面中發現有不少坐輪椅的長者，但只有一個棚子接待，他也不禁抱怨動線混亂等情形，「根本沒人管理，連打個疫苗也可以這麼亂」。

李富城一早出門打AZ疫苗，更在臉書開直播給網友們看現場狀況。(圖/ 摘自李富城臉書)

而李富城在直播打疫苗回家後，也在臉書報告狀況，提到出門打疫苗搞得滿身大汗，到家就換掉衣物，把針眼防水貼布貼好，就去洗澡了；不少人也分享打疫苗後應當做些什麼事，「休息喝水，少量運動，副作用會減少」、「準備溫度計、退燒藥約2天份備用，大約2天不舒服之後就好了」。

有趣的是，李富城直播過程中，有網友好奇問「是打哪一種的疫苗？」，李富城不小心把AZ疫苗誤稱「AV」，讓眾人忍不住紛紛在底下開玩笑，「AV大多是用在年輕人的」、「女優？！」。

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