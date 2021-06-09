《國際油價》原油亞洲電子盤續揚 10:522021/06/09 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著歐洲取消旅行禁令，市場對燃料需求增長的前景看好；此外，美國石油協會(API)數據顯示，上周原油庫存減少210萬桶，激勵盤中油價延續昨收漲勢；周三(6/9)截至台北時間上午10點40分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲0.24美元，報每桶70.29美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.26美元，報每桶72.48美元。(商品行情網) 《商情》黃金亞洲電子盤盤整 《半導體》染疫風暴擾產量 超豐臉綠 (時報資訊) #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #續揚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》強化關鍵供應鏈 拜登政府擬定戰略 10:522021/06/09 財經 《鋼鐵股》東和鋼鐵5月營收寫次高 Q2營運續看佳 10:522021/06/09 財經 《航運股》漢翔結盟唐榮 開發電動車市場 10:012021/06/09 財經 外熱內冷 5月出口連11紅 04:102021/06/09 財經要聞 《盤中解析》航海王乘獨木舟 萬七載浮載沉 11:262021/06/09 財經 陸逆勢連兩月拋售黃金ETF 04:102021/06/09 全球財經 《晨間解盤》電子股短打 類股輪動引買氣(倫元投顧提供) 08:532021/06/09 財經 欠缺電子主流指標 多空交戰萬七關卡 11:552021/06/09 財經 陸國家隊聯手華潤微 打造12吋晶圓生產線 04:102021/06/09 全球財經 5月業績旺 櫻花早盤創高價 10:592021/06/09 財經 《美股掃瞄》仍缺題材點火 美股走勢溫吞 08:362021/06/09 財經 財經熱門新聞 高端解盲倒數拉2根漲停成交7千多張 專家給3個字 - 財經 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 財經 美國通膨報應來了？謝金河曝新一輪美中對幹結局 - 財經 航運景氣爆炸 謝金河：長榮、陽明、萬海1年後會在哪？ - 財經 神秘客是他？高端終結連6跌飆漲停 這據點竟上榜 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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