隨著歐洲取消旅行禁令，市場對燃料需求增長的前景看好；此外，美國石油協會(API)數據顯示，上周原油庫存減少210萬桶，激勵盤中油價延續昨收漲勢；周三(6/9)截至台北時間上午10點40分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲0.24美元，報每桶70.29美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.26美元，報每桶72.48美元。(商品行情網)

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(時報資訊)

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