新冠肺炎本土疫情未歇，台大公衛學院教授陳秀熙分析指出，台灣在非藥物公衛措施（NPI）、推動熱區快篩之下，整體的Rt值已降至1以下，不過若以縣市來看，北部疫情已經趨緩，但苗栗的Rt值還在5以上。NPI的落實程度會反映在後1、2周的Rt值，近期車流量變多，未來疫情是否還會升溫，還需觀察。

台大公衛學院今舉辦新冠肺炎科學防疫線上直播，針對近期的本土疫情進行分析。陳秀熙指出，台灣除了NPI措施，指揮中心也針對熱區設置快篩站，協助找到隱性個案，快篩配合NPI的措施，是疫苗施打前最有效的政策。

陳秀熙表示，台灣在本土疫情剛爆發時，NPI的落實程度不高，5月18日只有30％，5月24日46％、5月26日升至66％、5月29日升至83％、6月1日79％、6月4日80％、6月7日90％。由於NPI措施、快篩檢測見效，Rt值也下降，從5月23日搭配26日的Rt值2，降至1以下，5月27日到29日為0.98，6月5日至7日則降至0.58。接下來是否能維持，要看看警戒有沒有鬆懈、快篩是否能有效找到隱性感染族群。

若以縣市來看，陳秀熙表示，5月15日時，台北、苗栗、台中、彰化的Rt值高達5以上，新北、基隆、桃園則介於3-5至間。5月19日至21日間，北部開始改善，彰化還在Rt值5以上的風暴中。5月22日到24日間，彰化則受到非常好的控制。

5月29日至5月31日間，台北疫情趨緩，Rt值降至1以下，受到控制，不過苗栗卻爆發移工群聚，台中也出現了一部分的群聚，導致苗栗Rt值高達5以上，台中則介於3-5至間。6月1日至3日間，除苗栗以外，其他多個地區的NPI落實程度已經加強到80％以上。6月4日至7日間，除苗栗，其他Rt值都已經降至1以下，顯示疫情受控。

陳秀熙表示，高Rt值對應的都是較差的NPI措施，NPI措施的落實程度，反映的是未來1、2周的Rt值。由於近期車流量變多，未來2周疫情會不會上升，還需進一步觀察。

(中時 )