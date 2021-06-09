面對嚴峻疫情，許多堅守崗位的第一線醫護人員，為守護家園，犧牲許多親情溫暖和愛情甜蜜，令人心疼不已。像論壇「Zuvio 校園」上，日前就有一名男網友嫌護理師女友「常常搞消失」，所以怒提分手，斷開5年戀情，可貼文曝光後，一票網友都抨擊他太自私，同時為護理師感到開心，因為「早點分手也好，你根本配不上！」

根據論壇「Zuvio 校園」該文指出，一名男網友因大5歲護理師女友太忙，一連失蹤好幾天，一出現就忙到不成人形，「看著她傳給我的照片，臉上都有痕跡，手都皺巴巴，而且已經好久沒辦法見面，病房一有狀況又馬上去支援，常常搞消失」，所以日前晚上按耐不住情緒，小倆口大吵一架，原PO對著護理師女友疾呼「再這樣下去我們戀情根本不用談！我每天提心吊膽的！」接著揚言分手，打算結束5年情。

有男網友嫌護理師女友疫情期間「常常搞消失」怒提分手，斷開5年戀情，引來一票網友抨擊自私。（圖／Zuvio 校園）

由於本土疫情爆發，醫護人員日以繼夜抗疫，敬業精神叫人感佩，因此貼文一出，幾乎沒有人想給原PO拍拍，反而一面倒痛批「我的醫護女性朋友反而都跟她們男友更好了，因為懂得珍惜與體諒。早點分手也好，白衣天使是偉大辛苦，你真的配不上」、「護理師平時就很忙碌這應該是本來就該知道的，勸離絕對不要合，白瞎了那個女生的青春 」、「是在哈囉？台灣人的性命都靠醫護人員在幫忙救欸，你會不會太自私了，你前女友是多偉大的你知道嗎？醫護人員所擔的壓力多大你知道嗎」、「人家沒有對不起你欸，你是提心吊膽還是個性太煩，分就分還需要發文討拍，遇到你這麼幼稚的人她真的很衰。趕緊分一分，不要耽誤人家」。

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(中時新聞網)