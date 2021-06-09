國內本土疫情延燒，永齡基金會表態要捐500萬劑BNT疫苗，相關文件獨缺原廠授權書；中央疫情指揮中心指揮官陳時中，被問到中央是否可先提供原廠授權書給基金會去談，陳時中表示，希望能安排一個視訊會議，跟相對口的BNT，來了解一下他們的需要。前民進黨立委沈富雄表示，BNT總公司願意來視訊，就表示它有東西；不過，陳時中若開三方視訊，就完了。

沈富雄8日在政論節目《少康戰情室》中表示，當我們跟日本政府表達在疫苗方面通融一下的時候，這個時間點幾月幾號是關鍵。因為最近永齡基金會說要捐500萬劑的前幾天，總統府對有意要賣疫苗或是有意捐疫苗的人的說詞是，我們買夠了、不買了、不需要了。所以總統府所說的這個意思，如果是在此說法的後面，那現在就可以想成是我們政府對日本表達的意願，這沒什麼稀奇。

沈富雄指出，據他了解，日本有關台灣疫苗夠了的消息，是在總統府說買夠了之後，總統府竟然講我們疫苗夠了、不要再買了。所以連總統府也轉彎好幾次，後來是因為壓力大了，這個壓力的關鍵就在永齡基金會。

沈富雄認為，永齡基金會跟陳時中團隊說要三方視訊。陳時中連三方視訊也是一再一再髮夾彎，開始時說不要，後來就說有空檔的時候就視訊，空檔滿了就不要，後來又說可以考慮，但是要總公司的授權書。有人問陳時中授權是要什麼東西？陳時中就說是要知道它手中有東西，而且什麼時候可以出貨。

沈富雄表示，一旦三方視訊的話，陳時中想要知道的那兩個問題，一分鐘就有答案了，如果BNT總公司願意來視訊，就表示它有東西，所以這個三方視訊會議一旦開了，陳時中就完了，因為若開了，就不得不讓永齡基金會買BNT疫苗。但是如果不開視訊會議，壓力也會很大，所以陳時中不開三方視訊會議壓力大，開了壓力也很大。

(中時新聞網)