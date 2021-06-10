在再生電力與移動電力相互融合之際，德國太陽能公司Solarwatt周三表示，將與汽車製造商BMW合作，從今秋開始銷售儲能電池。

在該交易下，BMW將供應同時使用於BMW電動車的電池給Solarwatt，而Solarwatt將以Battery flex為品牌名稱，在德國開發和銷售該儲能產品，並且補充和安裝於屋頂太陽能裝置。

隨著電池技術的價格下降，越來越多人將剩餘的太陽能發電儲存起來，而不是賣給電網營運商。

Solarwatt將在2025年前投資1億歐元於生產線，並且以智慧軟體管理屋內的能源消耗，提高家戶的能源自給自足水準。

Solarwatt最大股東為億萬富翁Stefan Quandt，其與妹妹Susanne Klatten總計擁有BMW接近半數的股權。

德國儲能電池市場主要由Sonnen所主導。而Solarwatt在去年於德國銷售了1.6萬套太陽能裝置，營業額達1.2億歐元。

(時報資訊)