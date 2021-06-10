在再生電力與移動電力相互融合之際，德國太陽能公司Solarwatt周三表示，將與汽車製造商BMW合作，從今秋開始銷售儲能電池。
在該交易下，BMW將供應同時使用於BMW電動車的電池給Solarwatt，而Solarwatt將以Battery flex為品牌名稱，在德國開發和銷售該儲能產品，並且補充和安裝於屋頂太陽能裝置。
隨著電池技術的價格下降，越來越多人將剩餘的太陽能發電儲存起來，而不是賣給電網營運商。
Solarwatt將在2025年前投資1億歐元於生產線，並且以智慧軟體管理屋內的能源消耗，提高家戶的能源自給自足水準。
Solarwatt最大股東為億萬富翁Stefan Quandt，其與妹妹Susanne Klatten總計擁有BMW接近半數的股權。
德國儲能電池市場主要由Sonnen所主導。而Solarwatt在去年於德國銷售了1.6萬套太陽能裝置，營業額達1.2億歐元。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。