國產高端疫苗今日下午宣布二期試驗解盲成功，民眾黨表示，認同應發展國產疫苗，但執政黨在採購程序及法規面，都不願揭露資訊，甚至還有綠營黨工在網路上做假圖卡，種種行為讓國人對國產疫苗的信任度越來越低，以致民調有高達7成民眾不願施打。

民眾黨指出，國產疫苗的抗體效價的保護力仍有質疑，在疑慮未解之際，政府應該盡快採購國外疫苗。此外，儘管高端宣稱二期解盲成功，但今日公布的資訊沒並無保護力相關數據，應比照國際疫苗，等拿到三期期中報告後才能申請緊急授權使用(EUA)。

(中時 )