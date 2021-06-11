台灣八大行業到底有多好玩？甘願讓尋芳客不惜冒著染疫風險或婚姻危機，也要上門消費。資深媒體人林裕豐近日就在節目上直言台北酒店屬於沒有錢就玩不起來的等級，若以大安區3個人坐3個小時的價格，不包括小姐錢與酒錢，底單大概2萬元，令主持人謝震武忍不住驚呼：「光坐在那也要2萬塊？」

北部酒店消費水準高，中部則是有一陣子流行「300暢飲」，資深媒體人戴志揚在《震震有詞》進一步解釋，它其實是摸摸茶衍生版，叫一個小姐300塊，還有啤酒無限暢飲。

但是天下沒有白吃的午餐，戴志揚說：「可是通常這種東西，後面都是我們所謂講剝皮店，沒有小姐會說我只花300塊，還給你喝啤酒，還給你從上摸到下，所以這種剝皮店通常就是你一進去剛坐好，小姐衣服一脫，然後外面的兄弟就進來。你所謂的300就變3萬，你沒有交出3萬，你就會被打斷手腳。」

律師出身的謝震武一聽立刻反問：「那不是仙人跳嗎？」戴志揚則表示，通常大家會想說這種店怎麼還開得下去，但因為被削過的人都不敢講，因為太丟臉了，所以剝皮酒店才有辦法繼續開下去，而且他們騙的都是像大學生、剛出社會，這些比較沒有經驗的嘗鮮客。

(中時新聞網)