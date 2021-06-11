劉嫌領不到錢，竟把提款機敲壞洩憤。(警方提供)

屏東內埔警分局10日9時許接獲民眾報案，指稱內埔工業區外牆獨立設置的郵局ATM遭人惡意破壞，獲報後警方到場勘察，發現ATM被砸的滿目瘡痍，警方成立專案小組，隨即逮獲55歲劉姓男子到案。

警方根據現場監錄影像顯示，歹徒10日0時許，身著雨衣、花色短褲、黑色拖鞋、手持鐵鎚犯案，且很有防疫觀念，全程配戴口罩，增加辨識難度，歹徒先嘗試操作ATM數次，旋即拿出預藏的鐵鎚，毀損出鈔口、插卡處等處，因為拿不到錢，進而拿鐵鎚把螢幕、補摺機等整台ATM砸爛，對ATM施暴期間更長達30分鐘，犯案後並將部分零件丟棄對面排水溝。

專案小組調閱大量監視器分析，發現劉嫌以徒步方式犯案，沿路丟棄作案工具，配合科技偵查作為鎖定犯嫌身分，適巧遇犯嫌駕車回家，直接將他查緝到案，並於內埔住家取出作案衣物。

警方發現，犯嫌雖行走小路，且變裝改穿雨衣刻意隱蔽，屏警展現高度偵查能量、團隊合作，案發24小時內迅速偵破。內埔警分局長蔡耀順表示，疫情期間警察全心投入第一線的防疫工作，但治安沒有空窗期，對於心存僥倖、趁勢作亂的宵小，警察絕對是強力執法，呼籲民眾減少外出及人際交流，以免自曝染疫風險。

(中時 )