立委楊瓊瓔11日視察潭子科技產業園區快篩站設置情形。（陳淑娥攝）

台中市潭子科技產業園區將於12至14日啟動防疫快篩站，預計以3天時間篩檢移工1000人及企業本土員工500人，確保工作環境安全。立委楊瓊瓔11日前往視察快篩站設置情形，園區不僅成立篩檢站，甚至可就地PCR檢測，加上1人1室隔離保護確診陽性個案，做得非常標準。

立委楊瓊瓔偕同市議員賴朝國，為了解潭子科技產業園區企業快篩執行情形，今天在園區分處長曹家文、衞福部豐原醫院副院長張正一及園區公會理事長劉嘉彬陪同，視察快篩站設置情形。

楊瓊瓔表示，為了防疫，由廠商各自設立快篩站可能產生醫護資源分散或不均問題，園區決定在即將拆除之舊海關大樓設置快篩站，主動攜手衛福部豐原醫院，提供企業快篩服務，園區整個篩檢站作業流程，不僅成立篩檢站，甚至也可就地PCR檢測，加上以1人1室隔離室保護確診陽性個案，做得非常標準，可以保護員工，也可以保護自己企業，更可以保護潭子區市民。

賴朝國進一步提及，尤其針對園區移工防疫措施，也提醒要求園區防疫期間住宿降載、以及分艙分流作業、移動管制等三大原則，並根據不同人數產業做適度調整。

豐原醫院副院長張正一表示，豐原醫院抗原快篩費用每次800元，每天採檢量可達500人次，一旦快篩為陽性，即可返回原地二做PCR檢測，檢後大約4小時內即知結果。

潭子科技產業園區分處長曹家文強調，園區會加緊防疫腳步，也請業者、移工按部就班，一個口令一個動作把各項防疫工作落實，園區一定會扛起責任，力挺產業，在疫情過程中保有生產力。