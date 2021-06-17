雲林縣麥寮鄉台塑六輕工業區15日起展開員工全面普篩，15、16日2天全部陰性，17日共篩檢3523人，也全都是陰性，3天來已篩檢破萬人，18日普篩最後1天，預計只要上午與下午2梯次即可全數篩完，晚上第3梯次篩檢取消。

六輕工業區已出現5名本土確診者，目前仍有3案感染源不明，為了避免疫情擴大，15日展開工業區約1萬3000名員工與外籍移工普篩，首日篩檢3329人、第2天3385，第3天3523人，3天共1萬237人，全部「來陰的」。

六輕表示，工業區內員工與外籍移工共約1萬3000人，目前篩檢進度已超過預期的每天3000人，因此原本每天早、中、晚3梯次篩檢，18日只要早、中梯次即可全數篩完。

麥寮鄉民說，希望18日的六輕普篩也能全部「來陰的」。約1萬名六輕外包商與其雇用移工也於17日展開自費快篩，首日近千人也都是陰性，藉由普篩與快篩將2萬餘名外來人口做1次篩檢，可以讓大家過得比較安心。