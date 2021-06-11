炎炎夏日，來一杯清涼手搖飲是一大樂事，不過台灣飲料店林立，各家術語大不相同，民眾自創「內行話」難免鬧出一些笑話。日前，一名手搖飲店店員就PO網分享自己上班「趣事」，直指許多消費者很愛創造新詞彙，讓有聽沒有懂的他，常常忍不住自我安慰，直呼這些客人「我都覺得是上帝派人來提高我EQ的」。

根據Dcard手搖板該文指出，人在手搖飲店上班的男大生原PO，經常遇到顧客點飲料時發明新詞彙，好比有一次，一位大媽在電話中表示「大綠兵5分鐘過後自取」，瞬間讓他滿頭黑人問號，只好再次詢問「大綠...不好意思，方便說一次嗎？」想不到對方聽了態度惡劣的回應「大杯綠茶無糖正常冰」，令原PO感到甚是無奈。

不僅如此，另外還有一位阿姨，點餐時說道「我要apple紅，半糖去冰」，當場原PO雖然滿心疑惑，可為了阿姨的顏面，只能拿出櫃檯人員官方假笑，進一步確認「請問是蘋果冰茶，半糖去冰嗎？」下一秒，阿姨一臉理所當然的回嘴「對啊，這就是apple紅不是嗎？」再度讓生無可戀、放棄抵抗的原PO，轉頭就對著內場高喊「apple紅！半去哦」。

不過一山還有一山高，原PO遇過最扯的是一名男大生，登門點了「一杯嗚嗚嗚」，完全無從辨識的飲料名，讓原PO瞬間頭腦大LAG，連說話都結巴了起來，驚問「嗚嗚...5？蛤！什麼？」結果才知道，該男大生想喝的是「烏龍綠無糖無冰，烏無無」。面對這些奇耙客人，一而再、在而三、無自覺的「惡搞」飲料名，讓原PO文末終於忍不住直呼「老闆，我要離職，全世界都要糟蹋我」，並呼籲大家點手搖飲料時，千萬別再自顧自地發明新簡稱了。

此文一出，網友看了紛紛笑噴，直呼「現在的飲料店店員還要會玩腦筋急轉彎」、「嗚嗚嗚也太濃縮，這樣母湯」、「我和店員說過，我要一杯大奶波波」、「大家都很會濃縮欸」、「apple紅也太可愛」、「好好笑，可是感覺當時的白眼應該快翻到後腦勺」，還有人教原PO回擊，表示「下次跟他說，apple紅50 dollars喔」。