華研國際日前發起連續三天的「HIM School停課不停學」企劃，集結旗下唱片、戲劇、文創、主持及體育等各領域共12組藝人，透過社群直播邀請粉絲們一起「遠端上課」，F.I.R.的阿沁、文慧如、姚愛寗和林葦妮（木木）日前玩起「你畫我猜」的美術課，直播中，阿沁的2位女兒還數度進到畫面中向他撒嬌，最終乾脆抱起女兒一起作畫，父女互動萌翻。

對繪畫有濃厚興趣的阿沁透露，他從幼稚園到國中階段曾認真學過畫畫，當時甚至萌生報考美術班的念頭，後來雖未繼續往繪畫方面發展，他笑說：「兩個女兒應該都有遺傳到我喜歡畫畫的基因，畫冊畫不夠，她們還往家裡牆壁上畫。」

李友廷、閻奕格、Karencici及若欣在10日登場的音樂課裡發揮創作歌手的專才，以一人一句接力寫歌的方式在短時間內創作出高完成度的歌曲，李友廷說道：「這是一檔零腳本的實境寫歌節目，同時是我有史以來嘗試過最free的寫歌法。」而四人討論起歌曲的主題、曲調後，竟因Karencici在畫面裡不停吃著手裡的餅乾得到靈感，便決定以此作題，開始一步步寫下〈初戀餅乾〉。沒想到，歌詞中段開始憑著大家對吃餅乾的印象，出現「舔我」、「轉開我」等引人遐想的歌詞。