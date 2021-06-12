不曉得在防疫新生活的各位過得如何？是睡到自然醒、然後每一天的煩惱都是下一餐要吃什麼嗎？誰說防疫在家就只能吃泡麵配罐頭乾糧，對吃貨們來說，想盡辦法也要滿足口腹之慾！看到上面引誘人犯罪的影片有人擋得住誘惑嗎？在家也能吃到最硬派最道地美式漢堡你信不信？本次編輯掏出口袋名單「SKB Burger」！讓你防疫同時也可以用外送平台、外帶自取方式大嗑美食！

(圖／BEEMEN蜂報提供)

位在東區捷運忠孝復興站附近的「SKB Burger」，在用餐時段總是招來不少饕客，踏入店內就即刻被用心的裝潢所吸引，超風格化的設計，不僅令人印象深刻，也感受到不同於印象中粗獷、豪邁的美式風格，注重於各項設計小細節，有些角落的陳設彷彿就像是影集裡會出現的畫面，忍不住多按了幾下快門，另外，「SKB Burger」彷彿有股魔力，讓踏進來的都能夠被熱鬧、快樂的氣氛所感染，瞬間真的像是掉入電影空間內。

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攤開「SKB Burger」菜單，可能要讓不少有選擇障礙的人苦惱很久了，從開胃菜、漢堡、三明治、雞翅、甜點等等種類豐富，想要豪邁吃肉同時配上一杯酒，在「SKB Burger」也能找到！各種類的選擇也非常多，在煩惱的同時店內人員也相當親切的上前介紹，從談話中得知，店內幾乎所有食材、醬料都是自製的，聽到這邊應該不少吃貨們在心中默默加了很多分吧！不僅誠意滿滿，更打造出專屬「SKB Burger」的好滋味，店內菜單另外一個吸睛的點是，每道名字都非常幽默！讓人有股衝動想要每個都點來吃吃看！

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本次編輯帶著吃貨部隊一同前往，等到餐點一上桌就覺得，好險有大軍一起來，餐點份量誠意滿滿，而主食漢堡高度也是頂樓加蓋等級，肉排厚度絕對是肉食性動物最愛！在文章開頭的影片就是「SKB Burger」砸不爛招牌堡，那爆漿跟水龍頭式的肉汁絕對犯法了吧！嘴巴小的女生們在這裡就不要顧忌形象了，一口咬下，就受到店家手作雙層牛肉漢堡排的肉汁衝擊，滿滿牛肉鮮甜及滿足的肉感只有「爽」字可以形容，而起司通心粉可樂餅濃郁的起司風味完全是漢堡排的好夥伴，讓漢堡口感更豐富有層次，雖然知道卡路里滿滿但是願意承擔！

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另外點了蟹老闆下油鍋堡，直接放上一整隻酥炸軟殼蟹真的有夠霸氣！酥脆到不行的口感嗡編到現在都還記得，伴隨著酥脆而來的是甲殼類經過油炸的特殊香氣，以及像是「金沙豆腐」的「金沙」風味，原來是醬料方面使用特調鹹蛋黃美乃滋，與酥炸軟殼蟹的結合完全是天作之合，更是其他地方吃不到的風味！

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吃貨怎麼會滿足於只吃主食，而且跟三五好友來聚聚，肯定要點上一些可分食菜色，再加上來到美式餐廳，怎能不吃上一盤薯條呢？培根起司薯條聽起來就是完全不會失敗的組合，在此當中也能體會到「SKB Burger」的用心，手炒培根果醬不僅讓培根口感產生變化，也將培根風味拉到不同層次，而起司醬也大有玄機，使用店家自製啤酒起司醬，在咀嚼尾韻真的會有啤酒味！每咀嚼一下彷彿就是一個新世界。

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在介紹菜單的時候，老闆自信的說「SKB Burger」雞翅是全台北市最好吃的雞翅，抱著踢館的心情點下去，雞翅的口味有很多可以選擇，這次選擇招牌鬼椒口味，上桌的時候也附上煙燻酸奶油，可以讓愛吃辣但又會啊嘶啊嘶叫的客人們沾著吃降低辣度，一上桌鬼椒的香氣瀰漫，就算知道可能會讓舌頭三級灼傷也忍不住想要直接嗑一隻，不得不欽佩廚師外酥內嫩的炸功，完整保留雞翅內的水分以及雞肉本身的鮮甜！雖然老闆一直警告鬼椒的辣度，但是辣如命的嗡編覺得鬼椒的香氣大於辣度，但又能帶給你辣得過癮，果然不愧對全台北市最好吃雞翅名號！

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飯後來點甜點絕對是非常合理的事情吧！先把熱量什麼的都拋一邊！「SKB Burger」的甜點絕對不是陪襯，甚至一同前往的友人表示，會願意專門來外帶甜點！點了最招牌的火焰派，由趴數較高的巧克力製作成甘納許，底部是消化餅乾，而上方是棉花糖，這三種食材的構成光聽就覺得很美式，有兩種口味可以選擇，口味之分是在淋上去的酒，這次選了肉桂，而在上桌的時候有一場聲光秀驚喜。

超級驚喜！在上桌前想說為什麼突然關燈還有點驚嚇，沒想到上桌後更驚喜了，除了視覺爆炸之外，味覺也一起爆炸啦！燃燒過後的酒精留下了肉桂香與酒香，與香濃的巧克力融合，再加上棉花糖受熱後的甜味香氣，味覺大爆炸了啦！而且份量十足，精緻用心程度完全顛覆以往對美式餐廳甜點的想像。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

SKB Burger

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營業時間（疫情期間僅提供外帶）：

週一 公休

週二到週四 16:00-21:00

週五到週日 11:30-14:00 / 17:00-21:00

地址：106台北市大安區大安路一段8號

交通：捷運忠孝復興14號出口

(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)