中央分配澎湖1萬2300劑AZ疫苗，縣府協請鄉市公所針對75歲以上有意願接種疫苗的長者造冊，加速疫苗施打進度。

縣府表示，感謝立委楊曜及縣議會為澎湖爭取1萬2300劑疫苗量，所有75歲以上長者都打得到疫苗，衛生局將與各鄉市公所合作加快施打進度。

衛生局表示，設籍澎湖75歲以上長者7781人，如果設籍澎湖但住在台灣，75歲以上符合資格的鄉親可持健保卡、身分證就近至居住地合約醫療院所、注射站登記施打，不必特地返回澎湖，增加疫情擴散風險。

衛生局說明，此波疫苗開放1至6類對象施打，採預約、分流方式。針對第6類75歲以上長者，衛生局已發函各鄉市公所協請村里辦公室造冊，長者可持健保卡至社區接種站施打。

75歲以上長者也可向衛生所、部立澎湖醫院電話預約，院所依序通知並分批分流施打。住宿式長照機構工作人員及住民、洗腎患者及75歲以上長者，衛生局將派員至機構統一施打。