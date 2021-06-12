近況火燙的西武獅隊台灣好手吳念庭，生涯首度扛「4番」、鎮守二壘，11日面對中日龍隊，單場3支2、貢獻1打點，連7場敲安，得點圈打擊率更是上升至5成，助隊以7比3勝出。

吳念庭本季表現大爆炸，也獲得教練團重用，此役被排在第4棒，生涯首扛4番。西武在首局就展開一波猛攻，吳念庭在首打席也加入戰局，在二壘有人時敲出帶有1分打點的一壘安打，西武單局猛攻6分奠定勝基。

2局下吳念庭再度上場打擊，敲出左外野深遠飛球出局，第5局又在得點圈有人時敲安，單場雙安且都是在得點圈有人時敲出，得點圈打擊率從4成74上升至5成。

總計吳念庭此役3打數2安打，另有1保送，貢獻1打點、1得分，打擊率上升至2成91。對於能夠助隊先馳得點，吳念庭透過球團廣報表示，「沒有注意打到是什麼球種，也沒有特別去想扛4棒這件事，但能在重要場面適時一擊真的太好了。」

賽後吳念庭也登上賽後英雄訪問，他表示，對於首度扛第4棒有些意外，但自己還是抱持平常心去面對比賽，把自己準備好，「最重要的就是串連起球隊打線。」被問到近期「得點圈之鬼」的火燙狀態，他表示，就是參考隊上的紀錄員提供的資料，好好分析配球，「能順利打出去太好了！」