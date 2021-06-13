國軍新竹醫院前院長崔以威遭爆為非院內員工甚至家人打疫苗，事後被國防部拔官，新竹市政府重罰醫院200萬元，這兩天有院內員工群組討論，不滿這筆罰款可能會由軍醫局埋單；院方則強調，這只是內部討論，且院方尚未收到裁罰書，絕不會影響醫護人員的薪資福利。

國軍新竹地區醫院遭爆加開門診替VIP打疫苗，不只對象非院內員工，名單上甚至有院長崔以威的家人，院方雖然澄清8日當天替護理之家的照服員及長者開了4瓶AZ疫苗打了35劑之後，還有剩餘劑量，因院內員工有意願者均已施打完畢，為搶在期限內施打，通報衛生局後才請崔以威家人前來施打。

再者院方當時也聯絡當地衛生所，委由衛生所連繫附近診所醫護同仁前來施打，才緊急加開的夜間門診，崔以威自願上陣服務，未料卻遭放大檢視。

不過，事件被爆料後，國防部火速調整院長職務；新竹市政府同樣在調查後，第1時間將衛生所吳姓主任調整為非主管職務，同時依照違反傳染病防治法第29條及65條，對新竹國軍醫院開罰200萬，已加趕裁罰公文，近日會寄達國軍新竹醫院。

但這兩天院內員工群組私下討論表示，民診處有則訊息指出，「新竹市府裁罰本院200萬元事宜，本院已跟軍醫局反應，局裡已經幫忙處理，足以支應裁罰，請同仁無需擔心影響個人院內薪資。」

此則訊息傳出後，就有民眾認為，院長個人行為怎麼會由軍醫局幫忙處理？這樣不就等同是全民買單？令人氣憤。

院方則強調，醫院還沒有收到裁罰書，對裁罰內容還不清楚，罰款絕不會影響醫護人員的薪資與福利金，群組內容都只是內部討論而已，已向員工說明，希望員工不要擔心。