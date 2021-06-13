國內本土疫情延燒，日本贈送台灣的124萬劑AZ疫苗，首批66萬劑，15日前將配發至各縣市；接種順序第1至6類對象包含長照機構、洗腎患者、75歲以上長者。有媒體針對「最新公布之疫苗(施打)順序，您認為是否適當？」進行網路民調，截至13日下午4點，有42.13%的網友表示不適當、40.81%則表示適當，認為「不適當」的以些微差距暫贏「適當」，兩者勢均力敵。

指揮中心副指揮官陳宗彥11日表示，依日前公布的疫苗公費接種對象順序，15日同步開放第1至6類別對象接種，分別為醫事人員50.6萬人、防疫人員13.9萬人、高接觸風險一線人員6.1萬人、因特殊情況必須出國者2000人、機構社福人員與洗腎患者46.7萬人，以及75歲以上長者150萬人，共計267.5萬人。

根據NOWnews所作網路民調，詢問網友「最新公布之疫苗(施打)順序，您認為是否適當？」截至13日下午4點，有42.13%的網友表示不適當、40.81%表示適當、17.05%沒意見。該民調也問到參與投票的網友性別，其中女性占50.5%、男性占49.5%。

另外參與該網路民調的網友年齡依序為，超過55歲7.62%、51~55歲19.69%、41~45歲10.89%、46~50歲10.45%、36~40歲8.36%、31~35歲5.61%、26~30歲3.3%、20~25歲2.97%、未滿20歲1.1%。