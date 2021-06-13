56歲的張先生從事鐵工業，經常須在10幾層的高樓工作，2年前開始感到腰部痠，疼痛由臀部、大腿、小腿傳至腳底，反覆做過多次復健治療都沒有改善，且不舒服的狀況日益嚴重，雖然看了很多家醫院，但都未得到確切的處理方式，直到雙腳失去力氣，甚至沒有感覺，張先生才驚覺事情嚴重了。

張先生罹患的是腰椎椎間盤退化突出導致神經被壓迫，有的患者則是因脊柱意外傷害造成神經壓迫，一旦神經遭到壓迫，患者的腰部及下肢就會感到疼痛、麻木，長期還會導致肌肉萎縮、影響行走，使日常生活受限。

罹患椎間盤退化或骨刺的患者，多數在疾病初期只會偶爾感到疼痛不適 ，因此都會強忍著不願就醫 ，往往到無法忍受了才會到醫院來看診，此時若經藥物，復健及保守治療都無法緩解不適時，就會建議手術治療，以避免病情惡化。

圖為使用顯微鏡輔助腰椎微創手術。（景美醫院提供）

持續性的腰背疼痛，以及神經痛麻的感覺，會從臀部傳到大腿、小腿與腳底，造成腳踝及腳無法活動，進而導致行走困難，患者張先生來看診時，已幾乎無法從事原本的鐵工工作。

大部分的椎間盤退化或骨刺皆可用微創手術治療。現今的脊椎微創手術，可適用於椎間盤退化突出合併的神經壓迫，脊椎狹窄造成的神經性跛行，或是脊椎滑脫與脊柱結構不穩定所產生的症狀。

張先生經過微創手術處理後，術後立即感覺到腰部的痠痛感明顯改善，而且腳踝活動自如，原本無力的雙腳也日益改善，行走能力逐漸增強，預計數月後可完全恢復正常，重新回到工地工作。