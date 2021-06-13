台東縣13日持續0確診，維持累計22例確診個案。縣長饒慶鈴說明首日開放預約首波接種AZ疫苗狀況，並感謝村里長日前協助施打意願調查，因疫苗有限，她提醒預約成功者依照通知時間，攜帶雙證件及工作證明文件到場施打，以避免群聚及提高疫苗施打的品質，由於目前台東市仍有施打餘額，也歡迎其他鄉鎮鄉親利用網路或撥打1999預約。

饒慶鈴首先說明縣內最新快篩狀況，12日是端午連假第一天，台東機場共17人、台東火車站108人進行快篩，全部陰性。累計至昨日止，台東社區快篩站完成1952人、機場198人、火車站154人快篩，總計2304人，陽性維持6人（後續PCR檢測結果4人陰性，2人確診為案7815及7816）。

縣府說明，全縣符合資格者約有1萬8000多人，台東市快打站網路預約流量預設為2萬5000人同時上線，不過今天上午8點開放，同時湧入近9萬人，系統一度無法運作，但緊急啟用備用網站及擴增系統頻寬後，約半小時恢復正常，並搭配1999縣民服務專線全員出動協助運作順利。截至下午3點，臺東市快打站預約人數約4000人，其餘15鄉鎮均已預約報名額滿。

針對預約成功通知，預約台東市快打站者，13日下午6點前預約成功者，將於14日早上8點開始發布簡訊告知，而13日下午6點後預約成功，將在14日晚間7點告知；若沒有收到簡訊，可撥打1999由專線。而向15鄉鎮衛生所預約者，衛生所將個別通知施打時間。疫苗於15日開始施打，提醒民眾接種時攜帶身分證、健保卡雙證件，醫事人員與養護機構工作人員請加帶工作證明文件。