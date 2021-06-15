新竹市政府為長者提供的免費接送貼心服務，昨天包括疫苗計程車、復康巴士總計出動了200趟。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市此次獲配1.1萬疫苗，新竹市14日率全國之先開打，此次規畫可為80歲以上長者接種，昨天原造冊施打6000人，報到施打人數為3655人，施打率6成多，施打年齡則以83歲以上為主，預計今天下午起往下接打80至82歲長者，預估明天全數疫苗可施打完畢。

市長林智堅表示，新竹市政府搶先全國，昨天上午8點起為80歲以上長輩施打疫苗，首日造冊規畫施打對象為83歲以上長輩施打，結果有3655位長輩報到完成接種，加上為長照社福機構、洗腎病患有近2000人接種，截至昨日，獲配的1.1萬劑疫苗已施打超過5成。

為加緊將疫苗打完，市府今天上午再委請里鄰長發放「80歲至82歲」長輩「疫苗接種通知書」，下午就開始施打，長輩可多加使用疫苗計程車、復康巴士等免費接送服務，市府預估，全數疫苗將於明天施打完畢。

另，市府今天也加開「榮民之家」機構疫苗施打，榮民之家共有400多位長者入住，上午由市府「疫苗施打隊」到機構為長者施打，含照顧者今將施打492人，林智堅也特別到場關心施打狀況。

林智堅表示，經評估，市府今起通知80歲至82歲的長輩施打疫苗，符合資格約有4000多位，上午已由里鄰長發放接種通知書，下午起就可施打。請長輩依據通知書上時間、地點前去施打，「免預約、免排隊」。另，考量若有長輩無法配合疫苗接種時間，市府明天也預計加開疫苗施打時段。

他說，這是全國首次為長輩施打疫苗，「無障礙環境」是最重要環節，例如竹市6座疫苗施打站，昨天施打近4000位長輩，輪椅出借就超過1000次，平均4人就有1人有需求。

此外，市府也做好施打站無障礙坡道、「輪椅接種快速通道」，並備有輪椅、助行器可供使用，還有志工引導協助，長輩即使獨自赴站也不用擔心。

市府指出，為長者提供的免費接送貼心服務，昨天包括疫苗計程車、復康巴士總計出動了200趟，專人接送行動不便、身障的長輩。也歡迎今明兩天長輩若有需要就來預約。疫苗計程車預約專線：55688、復康巴士預約專線：03-5624119。

新竹市6座疫苗施打站今持續為長輩施打，包含竹科疫苗施打站（竹科網球場）、東區疫苗施打站（動物園第2停車場、原華麗雅緻停車場）、北區疫苗施打站（竹市公有拖吊場）、南寮疫苗施打站（南寮旅服中心）、香山疫苗施打站（香山田徑場）、慈濟疫苗施打站（中華路靜思堂）。