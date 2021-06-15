特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）周一（14日）在推特（Twitter）上發文，特斯拉將考慮再允許比特幣購買交易，此外，資產管理公司MicroStrategy發售近5億美元的債券，刺激比特幣價格走高，強彈至近4萬美元；有專家預估，比特幣到秋天將站上逾6萬美元的高點。

虛擬貨幣新聞網站Cointelegraph日前推特上的文章中，資產管理公司Sygnia執行長Magda Wierzycka痛批馬斯克低接高出，藉由社群平台操縱虛擬貨幣市場；馬斯克隔天於推特上反駁，表示特斯拉拋售10%的比特幣，只是為了在不影響市場的情況下套現。

除了解釋特斯拉拋售比特幣以外，針對先前特斯拉暫停比特幣交易，馬斯克指出，若是比特幣的開採未來能夠保證約50%的再生能源，特斯拉將考慮重啟比特幣購買交易。

事實上，比特幣價格強彈的原因，不僅在於馬斯克的推文，《華爾街日報》報導，商業軟體公司MicroStrategy周一表示，該公司將透過發售4.88億美元的債券，較最初計畫的4億美元多出不少，這些資金將用於買進額外的比特幣，而也刺激比特幣價格再度走高；該公司一直是虛擬貨幣的長期投資機構，這次交易是一年內第三次舉債購買比特幣。

資產管理公司CoinShares戰略長Meltem Demirors指出，MicroStrategy將是比特幣價格飆升的超級催化劑，4.88億美元的巨資挹注比特幣交易市場，Meltem Demirors預測，比特幣會在這區間內震盪起伏，今年秋天將會站上逾6萬美元的新高。

比特幣價格強彈，一度站上4萬美元關卡，稍早小幅滑落，截至15日台北時間16點56分，比特幣價格上漲860.6美元或2.21%，暫報39,847.0美元。