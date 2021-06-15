環保署本應於2019年9月1日起實施的重型柴油車的第六期排放標準，但受疫情影響延後至今年9月1日實施，然而仍有業者要求環保署再延2年，環保署表示，為維護全民健康，經評估後決定重型柴油車六期排放標準如期實施，重型柴油車六期排放標準今年9月將如期上路，以改善國內空氣污染。

環保署表示，於2016年12月27日公告重型柴油車六期排放標準，並自2019年9月1日開始實施，但為配合2018年空污法修正以及接續推動的大型柴油車汰舊換新等精進措施，2019年6月12日給予五期重型柴油車緩衝2年，使其可繼續生產、製造或進口至2021年8月31日，因此今年9月起全面實施重型柴油車六期排放標準。

六期排放標準除加嚴污染管制限值(NOx加嚴約80％，PM加嚴約50％)及延長耐久保證里程外，並新增氨(NH3)及粒狀污染物數量(PN)的管制，由於排放標準較嚴格，需採用效能較佳之污染防制設備，製造成本也增加，因此年初環保署接到部分重型柴油車製造廠反映，車主生計受新冠肺炎疫情影響，無力依原規劃採購較為昂貴的新期別車輛，期望能再延長五期排放標準緩衝期。

不過環保署分別於今年1月27日及3月23日等多次邀集交通部、經濟部、車輛產業進行座談，聽取各界意見。經環保署評估後，決定仍將於今年9月起全面實施重型柴油車六期排放標準，不再延後。

環保署強調，五期排放標準緩衝期至今年年8月31日止，屆時車輛製造商或進口商不得再進行五期排放標準之車輛生產、製造或進口，但於期限前已生產、製造或進口的五期排放標準車輛，並未限制其繼續販售及領牌上路，而已使用中之車輛只要符合出廠當期標準，皆能上路行駛。